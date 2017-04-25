А.Дубинский предсказывает вручения подозрения заместителю Нацбанка К.Рожковой в мае

"По моим данным, следующее подозрение НАБУ планирует вручить заместителю главы Нацбанка Екатерине Рожковой. Основания - возможные злоупотребления служебным положением при выдаче рефинансирования "Платинум Банку" и ряду других коммерческих банков. Это произойдет или перед, или сразу после майских праздников. Если подозреваемая не убежит, к чему ее склоняют советчики из Администрации президента", - написал А.Дубинский.

Также он отметил, что в упомянутом уголовном производстве свидетелем выступает экс-подчиненный К.Рожковой, экс-директор департамента лицензирования НБУ Александр Завадецкий.

Как сообщал УНН, 29 марта в Национальном банке Украины детективы НАБУ проводили обыски.

Расследование проводится в том числе через кредиты рефинансирования "Платинум банка".

Ранее эксперты банковского рынка сообщали, что руководство Нацбанка пыталось докапитализировать "Платинум банк" за счет кредитного портфеля банка "Михайловский". Именно с этой целью НБУ вроде как признал банк "Михайловский" неплатежеспособным, а против экс-председателя правления И.Дорошенко инициировал уголовное преследование.