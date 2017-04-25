А.Дубинский предсказывает вручения подозрения заместителю Нацбанка К.Рожковой в мае

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27192 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91797 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147144 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113033 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114303 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111161 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103262 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103303 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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А.Дубинский предсказывает вручения подозрения заместителю Нацбанка К.Рожковой в мае

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Киев  •  УНН

 • 11926 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В мае Национальное антикоррупционное бюро планирует вручить подозрение замглавы Национального банка Украины Екатерине Рожковой в связи с возможным злоупотреблением служебным положением при выдаче рефинансирования ряду финансовых учреждений. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт в банковской сфере Александр Дубинский, передает УНН.

"По моим данным, следующее подозрение НАБУ планирует вручить заместителю главы Нацбанка Екатерине Рожковой. Основания - возможные злоупотребления служебным положением при выдаче рефинансирования "Платинум Банку" и ряду других коммерческих банков. Это произойдет или перед, или сразу после майских праздников. Если подозреваемая не убежит, к чему ее склоняют советчики из Администрации президента", - написал А.Дубинский.

Также он отметил, что в упомянутом уголовном производстве свидетелем выступает экс-подчиненный К.Рожковой, экс-директор департамента лицензирования НБУ Александр Завадецкий.

Как сообщал УНН, 29 марта в Национальном банке Украины детективы НАБУ проводили обыски.

Расследование проводится в том числе через кредиты рефинансирования "Платинум банка".

Ранее эксперты банковского рынка сообщали, что руководство Нацбанка пыталось докапитализировать "Платинум банк" за счет кредитного портфеля банка "Михайловский". Именно с этой целью НБУ вроде как признал банк "Михайловский" неплатежеспособным, а против экс-председателя правления И.Дорошенко инициировал уголовное преследование.

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