А.Дубинский предсказывает вручения подозрения заместителю Нацбанка К.Рожковой в мае
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В мае Национальное антикоррупционное бюро планирует вручить подозрение замглавы Национального банка Украины Екатерине Рожковой в связи с возможным злоупотреблением служебным положением при выдаче рефинансирования ряду финансовых учреждений. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт в банковской сфере Александр Дубинский, передает УНН.
"По моим данным, следующее подозрение НАБУ планирует вручить заместителю главы Нацбанка Екатерине Рожковой. Основания - возможные злоупотребления служебным положением при выдаче рефинансирования "Платинум Банку" и ряду других коммерческих банков. Это произойдет или перед, или сразу после майских праздников. Если подозреваемая не убежит, к чему ее склоняют советчики из Администрации президента", - написал А.Дубинский.
Также он отметил, что в упомянутом уголовном производстве свидетелем выступает экс-подчиненный К.Рожковой, экс-директор департамента лицензирования НБУ Александр Завадецкий.
Как сообщал УНН, 29 марта в Национальном банке Украины детективы НАБУ проводили обыски.
Расследование проводится в том числе через кредиты рефинансирования "Платинум банка".
Ранее эксперты банковского рынка сообщали, что руководство Нацбанка пыталось докапитализировать "Платинум банк" за счет кредитного портфеля банка "Михайловский". Именно с этой целью НБУ вроде как признал банк "Михайловский" неплатежеспособным, а против экс-председателя правления И.Дорошенко инициировал уголовное преследование.