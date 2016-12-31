О.Долгополов зустрінеться із двократним олімпійським призером Р.Надалем

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Український тенісист Олександр Долгополов зіграє на турнірі ATP Brisbane International в Брісбен (Австралія). У першому раунді киянин зустрінеться з екс-першою ракеткою світу іспанцем Рафаелем Надалем, посіяним на турнірі під 5 номером, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.

Суперники зустрічалися між собою 7 разів, хоча остання очна зустріч технічно не відбулася - в минулому році в чвертьфіналі турніру в Ріо-де-Жанейро О.Долгополов знявся з матчу ще до його початку.

Рахунок особистих зустрічей між тенісистами 5:2 на користь іспанця. Однак два останніх "живих" поєдинки виграв українець (в Індіан-Уеллс в 2014 році і в Лондоні - в 2015).

Відзначимо, що поєдинок тенісистів відбудеться 2-го січня.

Нагадаємо, що перша ракетка України вийде на корт вперше зі стартового матчу Відкритого чемпіонату США 2016, який він не зміг дограти через травму.

 

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