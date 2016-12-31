А.Долгополов встретится с двукратным олимпийским призером Р.Надалем
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Украинский теннисист Александр Долгополов сыграет на турнире ATP Brisbane International в г. Брисбен (Австралия). В первом раунде киевлянин встретится с экс-первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем, посеянным на турнире под 5 номером, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Соперники встречались между собой 7 раз, хотя последняя очная встреча технически не состоялась - в прошлом году в четвертьфинале турнира в Рио-де-Жанейро А.Долгополов снялся с матча еще до его начала.
Счет личных встреч между теннисистами 5:2 в пользу испанца. Однако два последних "живых" поединка выиграл украинец (в Индиан-Уэллс в 2014 году и в Лондоне - в 2015 году).
Отметим, что поединок теннисистов состоится 2-го января.
Напомним, что первая ракетка Украины выйдет на корт впервые со стартового матча Открытого чемпионата США 2016 года, который он не смог доиграть из-за травмы.