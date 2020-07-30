НСЗУ почала підписання договорів з центрами екстреної медичної допомоги - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Національна служба здоров’я України почала підписання договорів із центрами екстреної медичної допомоги. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Було підняте фінансування екстреної медичної допомоги на 40%. Нарешті Національна служба здоров’я України після місяця почали укладати угоди. Я вже зранку мав розмову з деякими екстреними медичними допомогами, і вони почали укладати договори вчора увечері. Хоча, щоб розпочати цю роботу, не потрібно було чекати місяць, потрібно було два-три дні", - сказав Степанов.
Нагадаємо, команда Міністерства охорони здоров’я працює над оптимізацією надання екстреної медичної допомоги, наразі відпрацьовані оптимальні алгоритми надання допомоги по визначеним категоріям викликів.