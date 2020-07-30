НСЗУ почала підписання договорів з центрами екстреної медичної допомоги - Степанов

"Було підняте фінансування екстреної медичної допомоги на 40%. Нарешті Національна служба здоров’я України після місяця почали укладати угоди. Я вже зранку мав розмову з деякими екстреними медичними допомогами, і вони почали укладати договори вчора увечері. Хоча, щоб розпочати цю роботу, не потрібно було чекати місяць, потрібно було два-три дні", - сказав Степанов.

Нагадаємо, команда Міністерства охорони здоров’я працює над оптимізацією надання екстреної медичної допомоги, наразі відпрацьовані оптимальні алгоритми надання допомоги по визначеним категоріям викликів.