НСЗУ не уклала жодного договору про підвищені тарифи на "екстренку" – Степанов

"Цьогоріч уряд за підтримки Президента прийняв рішення щодо збільшення фінансування екстреної медичної допомоги на 40%. Це підвищення відбувається з 1 липня і до кінця року. В той же час, виникли певні проблеми із НСЗУ. На сьогоднішній день ця установа не уклала ще жодного договору. Вони вважають, що допустимо придумувати відмовки й не укладати договорів, годувати "завтраками" – мовляв, "завтра все зробимо". Я думаю, що протягом найближчого тижня ми змусимо їх укласти договори і перерахувати підвищені тарифи екстреній медичній допомозі. Вона дуже потребує цих коштів", – наголосив міністр.

Додамо, в Україні з 1 квітня 2020 року у повному обсязі запрацювала Програма медичних гарантій. Це перелік медичних послуг, які пацієнт зможе гарантовано отримати безоплатно. Серед цього переліку виділено п’ять пріоритетних послуг, які НСЗУ оплатить за підвищеним тарифом. До пріоритетів належать: лікування гострого інфаркту міокарда; лікування гострого мозкового інсульту; допомога при пологах; неонатальна допомога; ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань.

Як повідомляв УНН, раніше в Національній службі здоров’я України розповіли, зі скількома медичними закладами вони уклали контракти на надання медичної допомоги при інсульті, інфаркті, пологах, неонатальній допомозі новонародженим та діагностиці онкологічних захворювань, яка є для пацієнта безоплатною.

Крім того, за даними НСЗУ, за три місяці меддопомогу за пріоритетними послугами отримали понад 157 тис. пацієнтів.

Також, нагадаємо, цього року фінансування екстреної медичної допомоги збільшилося на близько 1,3 млрд гривень. Зі слів Степанова, 1,260 млрд грн, які уряд виділив для екстреної медичної допомоги, підуть на підвищення заробітних плат, зміцнення матеріально-технічної бази.