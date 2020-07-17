Степанов: у цьому році фінансування "екстренки" зросло на мільярд
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У цьому році фінансування екстреної медичної допомоги збільшилося на близько 1,3 млрд гривень. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Екстрена медична допомога — є пріоритетом... Для того, щоб впевненість і довіра до екстреної медичної допомоги була ще більше, ми почали потужними кроками покращувати екстрену медичну допомогу. Вже в цьому році ми збільшили фінансування на майже 1,3 млрд гривень, і далі ми будемо рухатися таким самим шляхом”, — зазначив він.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав постанову, якою передбачається можливість вперше в історії України профінансувати усі складові витрати на проведення алогенної трансплантації кісткового мозку.