Степанов: у цьому році фінансування "екстренки" зросло на мільярд

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КИЇВ. 17 липня. УНН. У цьому році фінансування екстреної медичної допомоги збільшилося на близько 1,3 млрд гривень. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Екстрена медична допомога — є пріоритетом... Для того, щоб впевненість і довіра до екстреної медичної допомоги була ще більше, ми почали потужними кроками покращувати екстрену медичну допомогу. Вже в цьому році ми збільшили фінансування на майже 1,3 млрд гривень, і далі ми будемо рухатися таким самим шляхом”, — зазначив він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав постанову, якою передбачається можливість вперше в історії України профінансувати усі складові витрати на проведення алогенної трансплантації кісткового мозку.

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