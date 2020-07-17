Степанов: в этом году финансирование "экстренки" выросло на миллиард

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 99398 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108422 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113275 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 144154 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114313 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137519 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103360 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102742 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105005 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102250 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Степанов: в этом году финансирование "экстренки" выросло на миллиард

Степанов: в этом году финансирование "экстренки" выросло на миллиард

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 июля. УНН. В этом году финансирование экстренной медицинской помощи увеличилось на около 1,3 млрд гривен. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Экстренная медицинская помощь - является приоритетом ... Для того, чтобы уверенность и доверие к экстренной медицинской помощи было еще больше, мы начали мощными шагами улучшать экстренную медицинскую помощь. Уже в этом году мы увеличили финансирование на почти 1,3 млрд гривен, и дальше мы будем двигаться таким же путем", - отметил он.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал постановление, которым предусматривается возможность впервые в истории Украины профинансировать все составляющие расходы на проведение аллогенной трансплантации костного мозга.

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