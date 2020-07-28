НСЗУ не заключила ни одного договора о повышенных тарифах на "экстренку" – Степанов

"В этом году правительство при поддержке Президента приняло решение об увеличении финансирования экстренной медицинской помощи на 40%. Это повышение происходит с 1 июля и до конца года. В то же время, возникли проблемы с НСЗУ. На сегодняшний день это учреждение не заключило еще ни одного договора. Они считают, что допустимо придумывать отговорки и не заключать договоров, кормить "завтраками" - мол, "завтра все сделаем". Я думаю, что в течение ближайшей недели мы заставим их заключить договора и перечислить повышенные тарифы экстренной медицинской помощи. Она очень нуждается в этих средствах", - подчеркнул министр.

Добавим, в Украине с 1 апреля 2020 года в полном объеме заработала Программа медицинских гарантий. Это перечень медицинских услуг, которые пациент сможет гарантированно получить бесплатно. Среди этого перечня выделено пять приоритетных услуг, НСЗУ оплатит по повышенному тарифу. К приоритетам относятся: лечение острого инфаркта миокарда лечение острого мозгового инсульта; помощь при родах; неонатальная помощь; эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний.

Как сообщал УНН, ранее в Национальной службе здоровья Украины рассказали, со сколькими медицинскими учреждениями они заключили контракты на оказание медицинской помощи при инсульте, инфаркте, родах, неонатальной помощи новорожденным и диагностике онкологических заболеваний, которая является для пациента бесплатной.

Кроме того, по данным НСЗУ, за три месяца медпомощь по приоритетным услугами получили более 157 тыс. пациентов.

Также, напомним, в этом году финансирование экстренной медицинской помощи увеличилось на около 1,3 млрд гривен. По словам Степанова, 1,260 млрд грн, которые правительство выделило для экстренной медицинской помощи, пойдут на повышение заработных плат, укрепление материально-технической базы.