"Новою поштою" можна безкоштовно відправити гуманітарну допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У відділеннях "Нової пошти" можна безкоштовно відправити гуманітарну допомогу. Йдеться про допомогу військовим та постраждалим цивільним людям. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації.
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"Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє: в усіх працюючих відділеннях "Нової пошти" можна безкоштовно відправити допомогу військовим та постраждалим цивільним", – йдеться в повідомленні.
У межах безкоштовної допомоги заявили, що відправити можна:
- продукти тривалого зберігання;
- медикаменти;
- засоби особистої гігієни;
- інші необхідні в умовах воєнного стану речі.
"Щоб відправити гуманітарний вантаж безкоштовно, клієнти мають принести його до відділень "Нової пошти", які на поточний момент працюють, та відправити його, не вказуючи конкретного адресата", – йдеться в повідомленні.