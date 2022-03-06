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"Новою поштою" можна безкоштовно відправити гуманітарну допомогу

"Новою поштою" можна безкоштовно відправити гуманітарну допомогу

Київ • УНН

 • 407928 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. У відділеннях "Нової пошти" можна безкоштовно відправити гуманітарну допомогу. Йдеться про допомогу військовим та постраждалим цивільним людям. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації.

Деталі 

"Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє: в усіх працюючих відділеннях "Нової пошти" можна безкоштовно відправити допомогу військовим та постраждалим цивільним", – йдеться в повідомленні.

У межах безкоштовної допомоги заявили, що відправити можна:

- продукти тривалого зберігання;

- медикаменти;

- засоби особистої гігієни;

- інші необхідні в умовах воєнного стану речі.

"Щоб відправити гуманітарний вантаж безкоштовно, клієнти мають принести його до відділень "Нової пошти", які на поточний момент працюють, та відправити його, не вказуючи конкретного адресата", – йдеться в повідомленні.

Українські Національні Новини

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