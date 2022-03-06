"Новой почтой" можно бесплатно отправить гуманитарную помощь

Детали

"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает: во всех работающих отделениях "Новой почты" можно бесплатно отправить помощь военным и пострадавшим гражданским", - говорится в сообщении.

В рамках бесплатной помощи заявили, что отправить можно:

- продукты длительного хранения;

- медикаменты;

- средства личной гигиены;

- иные необходимые в условиях военного положения вещи.

"Чтобы отправить гуманитарный груз бесплатно, клиенты должны принести его до отделений "Новой почты", которые на текущий момент работают, и отправить его, не указывая конкретного адресата", - говорится в сообщении.