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"Новой почтой" можно бесплатно отправить гуманитарную помощь

"Новой почтой" можно бесплатно отправить гуманитарную помощь

Киев • УНН

 • 407926 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. В отделениях "Новой почты" можно бесплатно отправить гуманитарную помощь. Речь идет о помощи военным и пострадавшим гражданским людям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации.

Детали

"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает: во всех работающих отделениях "Новой почты" можно бесплатно отправить помощь военным и пострадавшим гражданским", - говорится в сообщении.

В рамках бесплатной помощи заявили, что отправить можно:

- продукты длительного хранения;

- медикаменты;

- средства личной гигиены;

- иные необходимые в условиях военного положения вещи.

"Чтобы отправить гуманитарный груз бесплатно, клиенты должны принести его до отделений "Новой почты", которые на текущий момент работают, и отправить его, не указывая конкретного адресата", - говорится в сообщении.

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