"Новой почтой" можно бесплатно отправить гуманитарную помощь
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В отделениях "Новой почты" можно бесплатно отправить гуманитарную помощь. Речь идет о помощи военным и пострадавшим гражданским людям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации.
Детали
"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает: во всех работающих отделениях "Новой почты" можно бесплатно отправить помощь военным и пострадавшим гражданским", - говорится в сообщении.
В рамках бесплатной помощи заявили, что отправить можно:
- продукты длительного хранения;
- медикаменты;
- средства личной гигиены;
- иные необходимые в условиях военного положения вещи.
"Чтобы отправить гуманитарный груз бесплатно, клиенты должны принести его до отделений "Новой почты", которые на текущий момент работают, и отправить его, не указывая конкретного адресата", - говорится в сообщении.