Новообраний голова ДБР за минулий рік заробив понад 19 тисяч грн

Відповідно до декларації, Роман Труба задекларував житловий будинок у селі Мильчиці на Львівщині площею 58,2 кв.м. При цьому його дружина вказала, що має дві квартири у Львові площами 53,5 та 85,8 кв.м.

За 2016 рік Р.Труба заробив 19 тисяч 100 грн, його дружина — 2924 грн і отримала виплату при народженні дитини — 10 тисяч 320 грн.

Зазначається у декларації за минулий рік, що Р.Труба взяв кредит у сумі 21 тисяча 32 грн, а його дружина взяла кредит у розмірі 8106 грн. Також Р.Труба задекларував готівкою 84 тисячі грн.

Новообраний голова ДБР має у власності Toyota Avensis 2007 року вартістю 94 тисячі 638 грн. Також він має акції у ПАТ “Борщівський сирзавод” (425 акцій) та у ПАТ Львівський інструментальний завод" (105 акцій).

Нагадаємо, сьогодні директором Державного бюро розслідувань обрано Романа Трубу. За цього кандидата проголосували 9 з 11 членів конкурсної комісії