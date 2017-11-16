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Новообраний голова ДБР за минулий рік заробив понад 19 тисяч грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Роман Труба, якого сьогодні конкурсна комісія рекомендувала Прем’єр-міністрові призначити директором Державного бюро розслідувань, за минулий рік отримав заробітну плату у сумі 19,1 тисяч грн. Відповідна інформація міститься в електронній декларації Р.Труби, передає УНН.

Відповідно до декларації, Роман Труба задекларував житловий будинок у селі Мильчиці на Львівщині площею 58,2 кв.м. При цьому його дружина вказала, що має дві квартири у Львові площами 53,5 та 85,8 кв.м.

За 2016 рік Р.Труба заробив 19 тисяч 100 грн, його дружина — 2924 грн і отримала виплату при народженні дитини — 10 тисяч 320 грн.

Зазначається у декларації за минулий рік, що Р.Труба взяв кредит у сумі 21 тисяча 32 грн, а його дружина взяла кредит у розмірі 8106 грн. Також Р.Труба задекларував готівкою 84 тисячі грн.

Новообраний голова ДБР має у власності Toyota Avensis 2007 року вартістю 94 тисячі 638 грн. Також він має акції у ПАТ “Борщівський сирзавод” (425 акцій) та у ПАТ Львівський інструментальний завод" (105 акцій).

Нагадаємо, сьогодні директором Державного бюро розслідувань обрано Романа Трубу. За цього кандидата проголосували 9 з 11 членів конкурсної комісії

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