Новоизбранный председатель ГБР за прошлый год заработал более 19 тысяч грн

Согласно декларации, Роман Труба задекларировал жилой дом в селе Мильчицы на Львовщине площадью 58,2 кв.м. При этом его жена указала, что имеет две квартиры во Львове площадями 53,5 и 85,8 кв.м.

За 2016 год Р.Труба заработал 19,1 грн, его жена - 2924 грн и получила выплату при рождении ребенка - 10 тысяч 320 грн.

Указывается в декларации за прошлый год, что Р.Труба взял кредит в сумме 21 тысяча 32 грн, а его жена взяла кредит в размере 8106 грн. Также Р.Труба задекларировал наличными 84 тысячи грн.

Новоизбранный председатель ГБР имеет в собственности Toyota Avensis 2007 года стоимостью 94 тысячи 638 грн. Также он имеет акции в ОАО "Борщевский сырзавод" (425 акций) и в ОАО Львовский инструментальный завод" (105 акций).

Напомним, сегодня директором Государственного бюро расследований избран Роман Труба. За этого кандидата проголосовали 9 из 11 членов конкурсной комиссии.