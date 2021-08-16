Новий рекорд вакцинації: понад 12 тисяч одеситів зробили щеплення на вихідних
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. 12 672 одесита зробили щеплення в центрах масової актикоронавірусної вакцинації міста на вихідних — 14 і 15 серпня. Про це повідомив керівник міського департаменту охорони здоров’я Левон Нікогосян на своїй сторінці в Facebook.
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“Величезні цифри, абсолютний рекорд для нашого міста”, — написав Левон Нікогосян.
Чиновник повідомив, що в центрах вакцинації міста на вихідних працювали 400 медиків. Нагадаємо, в Одесі діє 3 постійних центри вакцинації, також працюють пункти в вихідному режимі. Крім того, 6 днів на тиждень працює пункт на великому промринку “7 кілометр”, що під Одесою.