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Новий рекорд: фільм "Месники: Фінал" зібрав по світу 1,2 млрд дол. за перший уїк-енд

Новий рекорд: фільм "Месники: Фінал" зібрав по світу 1,2 млрд дол. за перший уїк-енд

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Перший уїк-енд світового прокату фільму "Месники: Фінал" дозволив стрічці компанії Walt Disney побити рекорд за касовими зборами. Стрічка зібрала по всьому світу 1,2 млрд доларів (31,9 млрд грн). Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

У США і Канаді стрічка, заснована на пригодах героїв коміксів Marvel, зібрала 350 млн. Таким чином, їй вдалося побити рекорд першої частини франшизи "Месники: Війна нескінченності", яка за перші вихідні прокату в 2018 році заробила 258 млн доларів.

Уже в перший день фільм заробив 156,7 млн, що стало рекордом. Попередній належав стрічці "Зоряні війни: Пробудження сили", яка в день прем'єри в 2015 році заробила 119 млн доларів.

За межами Північної Америки найбільше "Месники" заробили в Китаї - 330,5 млн, що також стало рекордом для цієї країни.

Доходи від показу перевищили очікування Disney. У компанії припускали, що в Північній Америці в перші вихідні "Месників" зберуть близько 300 млн доларів.

Експерти Bloomberg припускають, що в цілому прокат "Месників" принесе дохід у розмірі 2,07-2,5 млрд доларів (55,1-66,55 млрд грн) по всьому світу. За цим показником фільм посперечається з такими лідерами, як "Аватар" 2009 року і "Титанік" 1997 року.

Нагадаємо, кінокритики у вівторок дали виключно позитивні відгуки про супергеройський фільм "Месники: Завершення", довгоочікуваний фінальний випуск десятирічної історії про супергероїв від Marvel Studios.

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