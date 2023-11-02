Новий національний парк на Одещині: яким він буде
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На території Одеської області планується створити великий Національний природний парк "Буджацькі степи" площею 9,7 тис. гектарів. Про це під час брифінгу розповіла директорка департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОВА Ірина Шатохина, передає УНН.
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Парк стане важливим природним резерватом та місцем для досліджень і рекреації.
«Територія, яка пропонується для створення національного парку, є унікальною для степової зони України, де зберігся суцільний масив плакорних цілинних степів на великій площі. Ці землі відзначаються значним флористичним та фауністичним різноманіттям, а також мозаїкою рослинних угруповань і ландшафтів, притаманним степовій зоні Українського Причорномор’я», – зазначила Шатохина.
Парк буде включати не лише цінні степові та лісові ділянки, але також чотири існуючих заповідних об'єкти: Староманзирський ботанічний заказник загальнодержавного значення та три ландшафтні заказники місцевого значення, включаючи Тарутинський степ, Діброву Могилевську та Діброву Манзирську.
Спорудження національного природного парку заплановане на території Бородінської селищної ради Болградського району в Одеській області, що робить цей проєкт важливим для збереження природної спадщини та розвитку природоохоронної роботи у регіоні.
Нагадаємо
Раніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що ОВА спільно з науковцями Rewilding Ukraine та з Бородінською селищною радою працює над створенням національного природного парку «Буджацькі степи».
На переконання Кіпера, створення національного природного парку «Буджацькі степи» є частиною програми відновлення унікального біорізноманіття Тарутинського степу, другого за площею степового масиву Європи. У планах Одеської ОВА спільно з науковцями Rewilding Ukraine - повернути сюди тварин, що зникли через діяльність людини: кулана, лані європейської, бабака степового, хом'яка.