Новый национальный парк в Одесской области: каким он будет
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. На территории Одесской области планируется создать большой Национальный природный парк "Буджакские степи" площадью 9,7 тыс. гектаров. Об этом во время брифинга рассказала директор департамента экологии и природных ресурсов Одесской ОГА Ирина Шатохина, передает УНН.
Детали
Парк станет важным природным резерватом и местом для исследований и рекреации.
«Территория, которая предлагается для создания национального парка, является уникальной для степной зоны Украины, где сохранился сплошной массив плакорных целинных степей на большой площади. Эти земли отличаются значительным флористическим и фаунистическим разнообразием, а также мозаикой растительных группировок и ландшафтов, присущим степной зоне Украинского Причерноморья», – отметила Шатохина.
Парк будет включать не только ценные степные и лесные участки, но также четыре существующих заповедных объекта: Староманзырский ботанический заказник общегосударственного значения и три ландшафтных заказника местного значения, включая Тарутинскую степь, Диброву Могилевскую и Диброву Манзырскую.
Сооружение национального природного парка запланировано на территории Бородинского поселкового совета Болградского района в Одесской области, что делает этот проект важным для сохранения природного наследия и развития природоохранной работы в регионе.
Напомним
Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что ОВА совместно с учеными Rewilding Ukraine и с Бородинским поселковым советом работает над созданием национального природного парка «Буджакские степи».
По убеждению Кипера, создание национального природного парка «Буджакские степи» является частью программы восстановления уникального биоразнообразия Тарутинской степи, второго по площади степного массива Европы. В планах Одесской ОВА совместно с учеными Rewilding Ukraine - вернуть сюда животных, исчезнувших из-за деятельности человека: кулана, лани европейской, сурка степного, хомяка.