Новим головою Адміністрації судноплавства України призначено Євгенія Ігнатенка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Кабінет міністрів України призначив новим головою Адміністрації судноплавства України Євгенія Ігнатенка. Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку Міністерства інфраструктури у Facebook.
Цитата
"У морській галузі Євген з 2004 року. Починав як помічник капітану на суднах закордонного плавання. З 2012 року доєднався до команди ТОВ СП "Нібулон", з якою пройшов шлях від капітана буксира до директора судноплавної компанії. З 2017-го відповідав за розвиток комерційної діяльності та керував флотом ТОВ "Грейн–Трансшипмент", - йдеться в повідомленні.
Довідка
Євген Ігнатенко замінив на цій посаді Віталія Кондратива, який очолював відомство із серпня 2021 року.
З грудня 2020-го Ігнатенко був депутатом Миколаївської облради від партії "Слуга народу" та заступником Голови постійної комісії з питань промислової політики, підприємництва, транспортної інфраструктури, водного комплексу, енергетики, зв'язку та цифровізації.
Нагадаємо
1 грудня Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади міністра інфраструктури, та призначила віце-прем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури.