Новим главою МЗС Китаю став експосол КНР у США Цинь Ган
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Новим міністром закордонних справ Китаю замість Ван І став Цинь Ган, який раніше обіймав посаду посла КНР у Сполучених Штатах. Про це інформує УНН з посиланням на CGTN.
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"Цинь Ган, який зараз є послом Китаю в Сполучених Штатах, був призначений новим міністром закордонних справ Китаю в п'ятницю, замінивши Ван І", - повідомляє видання.
Деталі
Цинь Ган є 11-м послом Китаю в Сполучених Штатах, який вступив на посаду в липні 2021 року. До призначення на посаду посла він був заступником міністра закордонних справ Китаю.
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