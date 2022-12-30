Новим главою МЗС Китаю став експосол КНР у США Цинь Ган

Цитата

"Цинь Ган, який зараз є послом Китаю в Сполучених Штатах, був призначений новим міністром закордонних справ Китаю в п'ятницю, замінивши Ван І", - повідомляє видання.

Деталі

Цинь Ган є 11-м послом Китаю в Сполучених Штатах, який вступив на посаду в липні 2021 року. До призначення на посаду посла він був заступником міністра закордонних справ Китаю.

Нагадаємо

З 8 січня Китай знову відкриє кордони та відмовиться від карантину, запровадженого для боротьби з Covid-19