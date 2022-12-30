Новым главой МИД Китая стал экспосол КНР в США Цинь Ган

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"Цинь Ган, являющийся сейчас послом Китая в Соединенных Штатах, был назначен новым министром иностранных дел Китая в пятницу, заменив Ван И", - сообщает издание.

Детали

Цинь Ган является 11-м послом Китая в Соединенных Штатах, вступившим в должность в июле 2021 года. До назначения на должность посла он являлся заместителем министра иностранных дел Китая.

Напомним

С 8 января Китай снова откроет границы и откажется от карантина, введенного для борьбы с Covid-19