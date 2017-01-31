Нових втрат серед українських бійців в Авдіївці немає – речник бригади
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Незаконні збройні формування продовжують обстріли українських позицій в Авдіївці, але наші бійці добре тримають оборону і нових втрат серед українських військових немає. Про це розповіла у коментарі УНН речниця бригади, яка утримує позиції в Авдіївці, Олена Мокринчук.
“Нових втрат, слава Богу, немає. Якщо спочатку не було трошки зрозуміло, що відбувається, то зараз бійці добре окопалися, добре укріпилися і надійно тримають оборону. Ми зараз ними спілкувалися, вони налаштовані рішуче”, — зазначила речниця бригади, яка утримує позиції в Авдіївці.
За її словами, наразі обстріли продовжуються. Бойовики б’ють з танка, САУ, ведуть обстріли з 120 і 152 калібру.
“Тобто, ситуація не покращилася. І те, що вони обіцяли перемир’я, ніякого перемир’я немає”, — розповіла О.Мокринчук.
Речниця бригади, повідомила, що наші бійці посилили контроль над дорогою Ясинувата-Горлівка. “Це було 29 числа, коли, відбивши напад ворога, наші бійці вскочили в їхні окопи. Ці позиції залишилися нашими, ми їх нікуди не віддамо”, — уточнила вона.
Нагадаємо, як повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов, під час бойових дій в Авдіївці протягом 29 і 30 січня загинуло 7 українських військових, а 35 бійців зазнали поранень.