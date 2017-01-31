Новых потерь среди украинских бойцов в Авдеевке нет - представитель бригады

"Новых потерь, слава Богу, нет. Если изначально не было немножко понятно, что происходит, то сейчас бойцы хорошо окопались, хорошо укрепились и надежно держат оборону. Мы сейчас с ними общались, они настроены решительно", - отметила пресс-секретарь бригады, которая удерживает позиции в Авдеевке.

По ее словам, пока обстрелы продолжаются. Боевики бьют из танка, САУ, ведут обстрелы из 120 и 152 калибра.

"То есть, ситуация не улучшилась. И то, что они обещали перемирие, никакого перемирия нет", - рассказала Е.Мокринчук.

Представитель бригады сообщила, что наши бойцы усилили контроль над дорогой Ясиноватая-Горловка. "Это было 29 числа, когда, отбив нападение врага, наши бойцы ворвались в их окопы. Эти позиции остались нашими, мы их никуда не отдадим", - уточнила она.

Напомним, как сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, во время боевых действий в Авдеевке в течение 29 и 30 января погибли 7 украинских военных, а 35 бойцов получили ранения.