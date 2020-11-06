Новий конкурс на суддів КСУ у Раді триватиме близько трьох місяців - Совгиря

“Із моменту оголошення комітетом конкурсу - це місяць на подачу документів. Ще десь близько двох місяців спецперевірка, плюс-мінус. Взагалі строків спецперевірки немає, це я вам кажу з практики, скільки вона зазвичай триває, можливо, швидше. Тобто три місяці, десь так”, - сказала Совгиря.

Також вона додала, що кандидати, яких сьогодні не підтримала ВРУ, можуть знову подаватися на конкурс.

Нагадаємо, Верховна Рада України не набрала голосів для призначення двох суддів Конституційного Суду за своєю квотою, комітету доручили підготувати проведення повторного конкурсу.

Кандидатів на посади було шестеро: Ольга Боднар-Петровська, Наталья Денисенко, Віктор Кичун, Юрій Павленко, Руслан Сидорович, Микола Сірий.

Додамо, згідно з законодавством, склад Суду становить 18 суддів Конституційного Суду.

Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду.