Новый конкурс на судей КСУ в Раде займет около трех месяцев - Совгиря
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Новый конкурс на избрание судей Конституционного Суда продлится около трех месяцев с момента его оглашения комитетом по вопросам правовой политики. Об этом в комментарии УНН рассказала представительница Верховной Рады в КСУ, заместитель председателя комитета, нардеп Ольга Совгиря.
"С момента объявления комитетом конкурса - это месяц на подачу документов. Еще где-то около двух месяцев спецпроверка, плюс-минус. Вообще сроков спецпроверки нет, это я вам говорю из практики, сколько она обычно продолжается, возможно, быстрее. То есть три месяца, где-то", - сказала Совгиря.
Также она добавила, что кандидаты, которых сегодня не поддержала ВРУ, могут снова подаваться на конкурс.
Напомним, Верховная Рада Украины не набрала голосов для назначения двух судей Конституционного Суда по своей квоте, комитету поручили подготовить проведение повторного конкурса.
Кандидатов на должности было шестеро: Ольга Боднар-Петровская, Наталья Денисенко, Виктор Кичун, Юрий Павленко, Руслан Сидорович, Николай Сирый.
Добавим, согласно законодательству, состав суда составляет 18 судей Конституционного Суда.
Президент Украины, Верховная Рада Украины и съезд судей Украины назначают по шесть судей Конституционного Суда.