Нові тролейбуси презентували у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Сьогодні у КП "Електротранс" у Кропивницькому презентувало 10 нових тролейбусів, які прибули з Дніпра. Вони оснащені gps-навігацією та тривожними кнопками, пристосовані для користування людьми з особливими потребами, передає кореспондент УНН.
Як розповів директор КП Олександр Луценко, підприємству бракує водіїв, наразі 7 людей відправили на навчання до Одеси. Середня зарплата водія КП складає близько 5 тис. грн, зарплата кондуктора близько 3 тис. грн. На підприємстві 40 відсотків жінок-водіїв.
Ще 10 тролейбусів прибудуть до 31 грудня. Новий транспорт обійшовся місту приблизно у 80 млн грн. З появою нового транспорту з'являться і нові маршрути номер 7 і 9, що з'єднають Жадова і Автовокзал, Жадова і залізничний вокзал.