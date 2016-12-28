Нові тролейбуси презентували у Кропивницькому

Як розповів директор КП Олександр Луценко, підприємству бракує водіїв, наразі 7 людей відправили на навчання до Одеси. Середня зарплата водія КП складає близько 5 тис. грн, зарплата кондуктора близько 3 тис. грн. На підприємстві 40 відсотків жінок-водіїв.

Ще 10 тролейбусів прибудуть до 31 грудня. Новий транспорт обійшовся місту приблизно у 80 млн грн. З появою нового транспорту з'являться і нові маршрути номер 7 і 9, що з'єднають Жадова і Автовокзал, Жадова і залізничний вокзал.