Новачок УПЛ "Полтава" оголосив про розпуск команди

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Керівництво дебютанта Української Прем'єр-ліги ФК "Полтава" вирішило розпустити гравців. Про це сказано на сайті клубу, передає УНН.

Про рішення щодо розпуску команди під час наради повідомив віце-президент клубу.

Зазначається, що від сьогодні гравцям та персоналу мають повернути трудові книжки та розірвати з ними договори.

Нагадаємо, що причиною відмови "Полтави" від виступів в УПЛ став недопуск стадіону "Локомотив" для проведення ігор в еліті українського футболу.

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