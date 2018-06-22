Новачок УПЛ "Полтава" оголосив про розпуск команди

Про рішення щодо розпуску команди під час наради повідомив віце-президент клубу.

Зазначається, що від сьогодні гравцям та персоналу мають повернути трудові книжки та розірвати з ними договори.

Нагадаємо, що причиною відмови "Полтави" від виступів в УПЛ став недопуск стадіону "Локомотив" для проведення ігор в еліті українського футболу.