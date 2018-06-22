Новачок УПЛ "Полтава" оголосив про розпуск команди
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Керівництво дебютанта Української Прем'єр-ліги ФК "Полтава" вирішило розпустити гравців. Про це сказано на сайті клубу, передає УНН.
Про рішення щодо розпуску команди під час наради повідомив віце-президент клубу.
Зазначається, що від сьогодні гравцям та персоналу мають повернути трудові книжки та розірвати з ними договори.
Нагадаємо, що причиною відмови "Полтави" від виступів в УПЛ став недопуск стадіону "Локомотив" для проведення ігор в еліті українського футболу.