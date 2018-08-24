Новачок Буено забив дебютний гол за "Динамо" у грі молодіжного ЧУ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. В рамках зустрічі чемпіонату України з футболу категорії U-21 за три очки туру вели боротьбу “Динамо” та “Чорноморець”, повідомляє кореспондент УНН.
Поєдинок став примітним тим, що у складі “біло-синіх” забитим м’ячем відзначився новачок команди бразильський півзахисник Вітор Буено. На 19 хвилині він відкрив рахунок, забивши головою, після навісу на дальню стійку від Владислава Калітвінцева.
Відзначимо, що маючи перевагу в два м’ячі, кияни отримали лише нічию 3:3 через два пропущені м’ячі в заключні 10 хвилин.
Зауважимо, що наразі молодіжна команда “Динамо” має 10 очок ізаймає 2-ге місце в таблиці молодіжного чемпіонату України поступаючись “Олександрії” 2-ма очками.
Як повідомляв УНН, Буено перейшов до “біло-синіх” на два сезони за угодою оренди.