Новичок Буэно забил дебютный гол за "Динамо" в игре молодежного ЧУ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В рамках встречи чемпионата Украины по футболу категории U-21 за три очка тура вели борьбу “Динамо” и “Черноморец”, сообщает корреспондент УНН.
Поединок стал примечательным тем, что в составе “бело-синих” забитым мячом отметился новичок команды бразильский полузащитник Витор Буэно. На 19 минуте он открыл счет, забив головой после навеса на дальнюю штангу от Владислава Калитвинцева.
Отметим, что имея преимущество в два мяча, киевляне получили лишь ничью 3:3 из-за двух пропущенных мячей в заключительные 10 минут.
Заметим, что сейчас молодежная команда “Динамо” 10 очков и занимает 2-е место в таблице молодежного чемпионата Украины уступая “Александрии” 2-а очка.
Как сообщал УНН, Буэно перешел в “бело-синих” на два сезона за договору аренды.