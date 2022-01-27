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Нова комісія САП та перезапуск конкурсу дозволять уникнути загрози делегітимізації процесу, - ЗМІ

Нова комісія САП та перезапуск конкурсу дозволять уникнути загрози делегітимізації процесу, - ЗМІ

Київ • УНН

 • 13794 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. У ситуації із затягуванням конкурсу на посаду голови САП та загрози делегітимізації процесу слід створити нову комісію та перезапустити конкурс, звівши до мінімуму як український політичний вплив, так і тиск ззовні. Про це йдеться у статті видання Фокус

"Конкурс триває вже рік — ще з січня 2021 року, керівника у відомства немає вже фактично півтора роки. За цей час з різних сторін прозвучала безліч звинувачень у затягуванні процедури, "підтасованому" складі комісії та як самих кандидатів. За долею свого "антикорупційного дітища" пильно спостерігав Захід: створення антикорупційних органів України – спочатку їх ініціатива, а обрання нового керівника САП до грудня 2021 року було передбачено в оновленому меморандумі з МВФ. До кінця року ситуація досягла свого апогею. Конкурсна комісія повністю себе дискредитувала, продемонструвавши відсутність будь-якої злагодженості у роботі", — йдеться у публікації.

У статті наголошується, що весь час роботи на комісію чинився тиск.

"Експерти заявляють в один голос — Захід має намір взяти під повний контроль усю антикорупційну систему, тому поспішає з рішеннями та готовий ламати їх через коліно. Адже без САП, НАБУ, яке зараз перебуває під їхнім контролем, не має сили. Зараз, маючи лише частковий вплив на ОП, Захід акумулював зусилля щодо розширення свого контролю над чиновниками топ-рівня чи бізнесменів — людей, які мають відношення до бюджету, тих, хто контролює політику та ресурси держави. Тобто йдеться про управління державою через ключових персонажів. При цьому дехто називає дії "антикорупціонерів" монополізацією корупції", — зазначає автор.

Щодо позиції української влади з питання роботи комісії САП, то вона більш ніж розмита.

"За публічними нагадуваннями про необхідність проведення конкурсу в строк будь-яких відчутних кроків щодо вирішення ситуації від ОП поки не було. На жаль, брак професіоналізму та досвіду вкотре призводить до того, що влада не знає, що робити із САП. А затягування процедури не найефективніший "формат діалогу" з іноземними партнерами, який лише розпалює ситуацію. Ситуація з підконтрольними "антикорупційними" органами вичерпала себе, і перспектива передати САП під контроль іноземців межує зі здачею державних інтересів. Єдиний варіант, як вважають експерти, перезапустити процедуру формування САП та перестворити комісію, мінімізуючи терміни", — йдеться у статті.

Таку думку підтримує політолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко: "Процедура спеціально зроблена так, щоби зіштовхнути політичні інтереси всередині правлячої машини. Можна було б перезапустити процедуру, переобрати комісію. Гірше, якщо проведуть призначення, яке буле оскаржуватись. Але це все знову затягнеться до літа. Немає чітких критеріїв — проблема. "Рихлість" основи процедури призводить до численних конфліктів".

Автор також вказує, що в процесі перезапуску слід виключити чи звести до мінімуму політичний вплив та будь-які важелі зовнішнього тиску на процес — як з боку іноземних партнерів, так і української влади.

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