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Нотаріуса судитимуть на Луганщині за незаконне оформлення документів

Нотаріуса судитимуть на Луганщині за незаконне оформлення документів

Київ • УНН

 • 9634 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. На Луганщині нотаріуса судитимуть за незаконне оформлення документів без відома та за відсутності самого заявника. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.

Встановлено, що державний нотаріус за відсутності заявника, без його відома та згоди, умисно, внесла в спеціальний бланк нотаріального документу неправдиві відомості. В результаті зловживання нотаріусом своїми повноваженнями, заявника позбавлено права власності на належний йому автомобіль, ринкова вартість якого становить120 тисяч гривень.

Прокуратурою Луганської області до суду направлено обвинувальний акт стосовно державного нотаріуса Білокуракинської міської нотаріальної контори у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями нотаріусом, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб), ч. 2 ст. 358 КК України (складання та видача завідомо підроблених офіційних документів) ККУ.

Нагадаємо, що у березні поточного року нотаріуса викрито у незаконному оформлені довіреності на користь третьої особи від імені громадянина України на належний останньому легковий автомобіль.

Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 10 років; санкція ч. 2 ст. 358 КК України передбачає покарання у виді штрафу до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт від 3 до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

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