Нотариуса будут судить в Луганской области за незаконное оформление документов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Луганской области нотариуса будут судить за незаконное оформление документов без ведома и при отсутствии самого заявителя. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Установлено, что государственный нотариус при отсутствии заявителя, без его ведома и согласия, умышленно внесла в специальный бланк нотариального документа ложные сведения. В результате злоупотребления нотариусом своими полномочиями, заявителя лишили права собственности на принадлежащий ему автомобиль, рыночная стоимость которого составляет 120 тысяч гривен.
Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительное заключение в отношении государственного нотариуса Белокуракинской городской нотариальной конторы в уголовном производстве по ч. 1 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями нотариусом, причинившее существенный вред охраняемым законом правам или интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам юридических лиц), ч. 2 ст. 358 УК Украины (составление и выдача заведомо поддельных официальных документов) УК.
Напомним, что в марте текущего года нотариуса уличили в незаконном оформлении доверенности в пользу третьего лица от имени гражданина Украины на принадлежащий последнему легковой автомобиль.
Мужчине грозит ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет; санкция ч. 2 ст. 358 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест от 3 до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.