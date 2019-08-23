Норвезькі сейсмологи повідомили про два вибухи під Северодвінськом 8 серпня

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Вибух на полігоні під Северодвінську в Росії, в результаті якого загинули п'ять російських вчених під час випробувань ракетного двигуна на початку серпня, спричинив другий вибух через дві години, який і є імовірним джерелом сплеску радіації. Про це повідомив Норвезький сейсмологічний центр (NORSAR), повідомляє УНН з посиланням на Reuters.