Норвезькі сейсмологи повідомили про два вибухи під Северодвінськом 8 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Вибух на полігоні під Северодвінську в Росії, в результаті якого загинули п'ять російських вчених під час випробувань ракетного двигуна на початку серпня, спричинив другий вибух через дві години, який і є імовірним джерелом сплеску радіації. Про це повідомив Норвезький сейсмологічний центр (NORSAR), повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
У NORSAR відзначають, що другий вибух був зафіксований тільки інфразвуковими датчиками тиску повітря, а не сейсмічними моніторами, які фіксують руху землі, і стався, швидше за все, на крилатій ракеті, що працює на радіоактивному паливі.
"Ми зареєстрували два вибухи, останній з яких співпав за часом з повідомленнями про збільшення радіації. Обидва вибухи були зареєстровані в нашій дозвуковий системі. Перший також був зафіксований сейсмологами", - повідомила глава NORSAR Ганні Стреммен Люкке.
Наголошується, що російське держагентство "Росатом" повідомило, що в аварії брав участь ізотопне джерело живлення, але не надав більше докладну інформацію.
Міністерство оборони Росії не відповіло на запит агентства про коментарі.
Нагадаємо, в Радбезі ООН США вимагали від Росії розкрити інформацію про загадковий вибух.