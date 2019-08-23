Норвежские сейсмологи сообщили о двух взрывах под Северодвинском 8 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Взрыв на полигоне под Северодвинске в России, в результате которого погибли пять российских ученых во время испытаний ракетного двигателя в начале августа, вызвал второй взрыв за 2:00, который и является вероятным источником всплеска радиации. Об этом сообщил Норвежский сейсмологический центр (NORSAR), сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
В NORSAR отмечают, что второй взрыв был зафиксирован только инфразвуковыми датчиками давления воздуха, а не сейсмическими мониторами, которые фиксируют движения земли, и произошел, скорее всего, на крылатой ракете, работающий на радиоактивном топливе.
"Мы зарегистрировали два взрыва, последний из которых совпал по времени с сообщениями об увеличении радиации. Оба взрыва были зарегистрированы в нашей дозвуковой системе. Первый также был зафиксирован сейсмологами", - сообщила глава NORSAR Анне Стреммен Люкке.
Отмечается, что российское госагентство "Росатом" сообщило, что в аварии участвовал изотопный источник питания, но не предоставил больше подробную информацию.
Министерство обороны России не ответило на запрос агентства о комментарии.
Напомним, в Совбезе ООН США потребовали от России раскрыть информацию о загадочном взрыве.