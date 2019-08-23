В Совбезе ООН США потребовали от России раскрыть информацию о загадочном взрыве
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. И.о. постпреда США при ООН Джон Коэн во время экстренного заседания Совета безопасности ООН 22 августа потребовал от Москвы раскрыть информацию о "загадочном" взрыве, который произошел 8 августа в Архангельской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
Заседание прошло по инициативе Москвы и Пекина в связи с испытанием американской ракеты и завершилось безрезультатно.
Так, представители России и США обвинили друг друга в развале Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Москва предупредила об опасности новой гонки вооружений, а представитель администрации Трампа потребовал, чтобы Россия раскрыла информацию о загадочном взрыве под Северодвинске.
"Что именно произошло в России 8 августа? Почему произошел взрыв? О какой "системе" идет речь, и с какой целью эта "система" была проведена?" - спросил представитель США
Напомним, в результате взрыва на полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников "Росатома". Взрыв также привел к кратковременному повышению уровня радиации. Российские власти так и не объяснила, какие именно испытания проводились на полигоне.