Нобелівський комітет зруйнував міф: Ейнштейн не був двієчником

"Всупереч поширеному міфу, Альберт Ейнштейн добре вчився математиці в старшій школі," - йдеться в повідомленні.

В якості доказу комітет премії надав атестат з оцінками Ейнштейна.

"Цей атестат про зрілість був виданий Ейнштейну в віці 17 років. У підрахунку шість балів - найвищий, 1 = найнижчий. Фотографія була зроблена в той же день, коли він отримав свої оцінки в 1896 році," - додали в повідомленні.

У атестаті зафіксовано, що з точних предметів у вченого був найвищий бал.

Також у Ейнштейна була тільки одна трійка.

