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Нобелівський комітет зруйнував міф: Ейнштейн не був двієчником

Київ • УНН

 • 27734 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Всупереч поширеному міфу, Альберт Ейнштейн добре вчився математиці в старшій школі. Про це повідомили в комітеті Нобелівської премії, передає УНН з посиланням на Twitter.

"Всупереч поширеному міфу, Альберт Ейнштейн добре вчився математиці в старшій школі," - йдеться в повідомленні.

В якості доказу комітет премії надав атестат з оцінками Ейнштейна.

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"Цей атестат про зрілість був виданий Ейнштейну в віці 17 років. У підрахунку шість балів - найвищий, 1 = найнижчий. Фотографія була зроблена в той же день, коли він отримав свої оцінки в 1896 році," - додали в повідомленні.

У атестаті зафіксовано, що з точних предметів у вченого був найвищий бал.

Також у Ейнштейна була тільки одна трійка.

Contrary to a widespread myth, @AlbertEinstein was good at mathematics in high school.

This certificate of maturity was issued to Einstein at the age of 17. In the scoring, six = highest, 1 = lowest grade. The photo was taken the very same day he received his grades in 1896. pic.twitter.com/DSw4efrEdU

- The Nobel Prize (@NobelPrize) 26 березня 2018 р.

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