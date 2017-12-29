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НКРЕКП затвердила тарифи та інвестпрограму для “Укргідроенерго” на 2018 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила оновлені тарифи на відпуск електричної енергії та схвалила інвестиційну програми “Укргідроенерго” на 2018 рік, передає УНН з посиланням на прес-службу “Укргідроенерго”.

НКРЕКП затвердила тарифи та інвестпрограму для “Укргідроенерго” на 2018 рік

Зокрема, регулятор затвердив двоставковий тариф на відпуск електричної енергії на 2018 рік для:

  • гідроелектростанцій на рівні 28,14 коп. за 1 кВт/год;
  • гідроакумулюючих електростанцій на рівні 288,85 коп. за 1 кВт/год.

У компанії звернули увагу на те, що тарифи було переглянуто з урахуванням затвердженого 26 грудня 2017 року міністром енергетики та вугільної промисловості України Ігорем Насаликом балансу електроенергії об’єднаної електроенергетичної системи України на 2018 рік.

Зазначається, що електростанції “Укргідроенерго” збираються відпустити у 2018 році 10,007 млрд кВт/год. електроенергії, у тому числі ГЕС — 8,393 млрд кВт/год., ГАЕС — 1,615 млрд кВт/год. Це на 698,3 млн кВт/год. більше планового показника 2017 року (9,309 млрд кВт/год.).

Як уточнили в “Укргідроенерго”, обсяг інвестиційної програми становитиме 3 млрд 446 млн 446 тис. грн, у тому числі для ГЕС — 1 млрд 812 млн 267 тис. грн, для ГАЕС — 1 млрд 634 млн 178 тис. грн.

Нагадаємо, НКРЕКП збільшила тариф “Енергоатому” на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії, вироблених на атомних електростанціях.

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