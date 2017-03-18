НКРЕКП планує підвищити ціну на електроенергію з 1 квітня

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, планує з 1 квітня 2017 року збільшити оптову ринкову ціну на електроенергію на 1% з 1 341,57 грн за 1 МВт год до 1 354,98 грн за 1 МВт год. Про це йдеться в матеріалах комісії до засідання 23 березня, передає УНН

Повідомляється, що комісія постановою від 20 грудня 2016 року № 2326 затвердила прогнозовану оптову ринкову ціну електричної енергії (далі — ОРЦ) на 2017 рік на рівні 1285,06 грн.

Проте, враховуючи розпорядження КМУ від 15 лютого 2017 року № 103-р “Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії” та рішення РНБО від 15 березня 2017 року “Про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці України” Комісія провела розрахунки прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії середньорічна ОРЦ у 2017 році.

“З метою забезпечення вимог Порядку та сталого функціонування ОЕС України, ОРЦ з 01 квітня 2017 року ОРЦ має зрости на 1% від діючого у березні поточного року рівня ОРЦ, з 1 341,57 грн за 1 МВт год (без ПДВ) до 1 354,98 грн за 1 МВтгод (без ПДВ)”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Уряд ухвалив рішення про продовження надзвичайних заходів в енергетиці ще на один місяць.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо невідкладних заходів із протидії гібридним загрозам нацбезпеці України.

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