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НКРЭКУ планирует повысить цену на электроэнергию с 1 апреля

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, планирует с 1 апреля 2017 г. увеличить оптовую рыночную цену на электроэнергию на 1% с 1 341,57 грн за 1 МВт ч до 1 354,98 грн за 1 МВт ч. Об этом говорится в материалах комиссии к заседанию 23 марта, передает УНН.

Сообщается, что комиссия постановлением от 20 декабря 2016 г. № 2326 утвердила прогнозируемую оптовую рыночную цену электроэнергии (далее - ОРЦ) на 2017 год на уровне 1 285,06 грн.

Однако, учитывая распоряжение КМУ от 15 февраля 2017 г. № 103-р "О принятии временных чрезвычайных мер на рынке электрической энергии" и решение СНБО от 15 марта 2017 года "О неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины" Комиссия провела расчеты прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии среднегодовой ОРЦ в 2017 году.

"С целью обеспечения требований Порядка и устойчивого функционирования ОЭС Украины, ОРЦ с 1 апреля 2017 г. должна вырасти на 1% от действующего в марте текущего года уровня ОРЦ, с 1 341,57 грн за 1 МВт ч (без НДС) до 1 354,98 грн за 1 МВтгод (без НДС)", - говорится в сообщении.

Напомним, Правительство приняло решение о продлении чрезвычайных мер в энергетике еще на один месяц.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о неотложных мерах по противодействию гибридным угрозам нацбезопасности Украины.

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