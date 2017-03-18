НКРЭКУ планирует повысить цену на электроэнергию с 1 апреля

Сообщается, что комиссия постановлением от 20 декабря 2016 г. № 2326 утвердила прогнозируемую оптовую рыночную цену электроэнергии (далее - ОРЦ) на 2017 год на уровне 1 285,06 грн.

Однако, учитывая распоряжение КМУ от 15 февраля 2017 г. № 103-р "О принятии временных чрезвычайных мер на рынке электрической энергии" и решение СНБО от 15 марта 2017 года "О неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины" Комиссия провела расчеты прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии среднегодовой ОРЦ в 2017 году.

"С целью обеспечения требований Порядка и устойчивого функционирования ОЭС Украины, ОРЦ с 1 апреля 2017 г. должна вырасти на 1% от действующего в марте текущего года уровня ОРЦ, с 1 341,57 грн за 1 МВт ч (без НДС) до 1 354,98 грн за 1 МВтгод (без НДС)", - говорится в сообщении.

Напомним, Правительство приняло решение о продлении чрезвычайных мер в энергетике еще на один месяц.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о неотложных мерах по противодействию гибридным угрозам нацбезопасности Украины.