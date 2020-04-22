Низка лабораторій WADA тимчасово припинила діяльність
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Тринадцять антидопінгових лабораторій Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) тимчасово припинили діяльність через пандемію коронавірусу, повідомляє УНН з посиланням на сайт WADA.
Останньою оголосила про тимчасове припинення діяльності лабораторія в Гавані.
Раніше призупинили або обмежили діяльність лабораторії в Анкарі, Лос-Анджелесі, Монреалі, Ріо-де-Жанейро, Досі, Барселоні, Бухаресті, Лондоні, Мадриді, Парижі, Римі та ПАР.
Варто відзначити, що в офіційному списку WADA знаходяться 30 лабораторій, з яких чотири раніше призупинили діяльність або тимчасово були позбавлені акредитації з причин, не пов’язаних з поширенням коронавірусу у світі (у Гельсінкі, Афінах, Нью-Делі та Бангкоку).