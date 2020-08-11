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Німецько-російські відносини надто важливі, щоб залишити їх напризволяще - Маас

Німецько-російські відносини надто важливі, щоб залишити їх напризволяще - Маас

Київ • УНН

 • 12535 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що їде в Росію, щоб відкрито поговорити щодо тем, де існує необхідність роз'яснення. Про це він сказав перед відльотом у РФ, передає УНН з посиланням на пресслужбу МЗС ФРН.

"Там, де існує необхідність роз'яснення, краще за все говорити відкрито. Тому я їду вперше з початку пандемії коронавірусу в Росію. Не секрет, що в минулому році ми потрапили у важкі умови, не в останню чергу через вбивство в берлінському парку Тіргартен, яке федеральний прокурор приписує російській владі", - сказав Маас.

Міністр вказав і на складнощі в комунікації, викликані пандемією.

"Німецько-російські відносини занадто важливі, щоб їх залишати напризволяще", - заявив він.

Нагадаємо, переговори очільника зовнішньополітичного відомства Німеччини Хайко Мааса з російським колегою Сергієм Лавровим стартують 11 серпня в Москві. Дипломати обговорять безліч тем, включаючи ситуацію в Україні, кіберсанкції і будівництво "Північного потоку-2".

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