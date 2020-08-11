Немецко-российские отношения слишком важны, чтобы оставить их на произвол - Маас
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что едет в Россию, чтобы открыто поговорить по темам, где существует необходимость разъяснения. Об этом он сказал перед отлетом в РФ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД ФРГ.
“Там, где существует необходимость разъяснения, лучше всего говорить открыто. Поэтому я еду впервые с начала пандемии коронавируса в Россию. Не секрет, что в прошлом году мы попали в тяжелые условия, не в последнюю очередь из-за убийства в берлинском парке Тиргартен, которое федеральный прокурор приписывает российским властям”, — сказал Маас.
Министр отметил и сложности в коммуникации, вызванные пандемией.
“Германо-российские отношения слишком важны, чтобы их оставлять на произвол судьбы”, — заявил он.
Напомним, переговоры главы внешнеполитического ведомства Германии Хайко Мааса с российским коллегой Сергеем Лавровым стартуют 11 августа в Москве. Дипломаты обсудят множество тем, включая ситуацию в Украине, киберсанкции и строительство “Северного потока-2”.