Німецький політик запропонував обмежити час перебування на посаді канцлера двома термінами
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Заступник голови німецького Бундестагу та представник Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Томас Опперман запропонував обмежити час перебування однієї людини на посту канцлера двома термінами, передає УНН з посиланням на Welt am Sonntag.
В інтерв’ю газеті Welt am Sonntag Опперман також висловився за продовження одного легіслатурного терміну (період діяльності вибраного представницького органу; “легіслатура” — синонім слову “парламент”) з чотирьох у даний час до п’яти років. “Через 10 років навряд чи можна знаходити нові імпульси або реагувати на них, як того вимагає демократія”, — вважає Опперман.
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Політик заявив, що бажає Ангелі Меркель “від щирого серця того, щоб вона в поточний легіслатурний період знайшла правильний момент для відходу зі своєї посади”.
Слід зазначити, що Ангела Меркель 7 грудня 2016 року була вчетверте обрана лідером ХДС, з метою подальшого балотування на пост канцлера. За її кандидатуру проголосували 89,5 відсотка учасників партійного з’їзду в Ессені. Перша жінка Федеральний канцлер Німеччини. Людина року журналу “Тайм” (2015), найвпливовіша жінка планети за версією журналу “Форбс”. 15 листопада 2016 оголосила, що учетверте висуватиметься у канцлери.
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Як раніше повідомляло УНН, коаліційне об'єднання німецьких партій Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) планує представити у Бундестазі до 27 січня пропозиції з посилення заходів проти антисемітизму серед мігрантів у Німеччині.