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Німецька поліція здійснила наліт на суперяхту російсього олігарха

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Влада Німеччини здійснила наліт на розкішну яхту, що належить багатому російському бізнесмену, в рамках розслідування можливих порушень західних санкцій, введених у зв'язку з вторгненням росії в Україну, заявили офіційні особи в середу. Про це пише АР, передає УНН.

Деталі

В обшуку суперяхти на півночі Німеччини брали участь фахівці ВМС Німеччини, а також федеральної та державної поліції, йдеться у заяві прокуратури Франкфурта.

Судно належить 67-річному російському бізнесмену, ім'я якого не розголошується з міркувань про конфіденційність, заявили в прокуратурі.

Влада намагається встановити, чи намагався бізнесмен сховати на яхті цінні речі, про які він зобов'язаний повідомити відповідно до введених минулого року санкцій Євросоюзу.

Розслідування ведеться окремо від справи проти російського олігарха Алішера Усманова, близького соратника путіна, розкішна яхта якого зазнала нальоту правоохоронців Німеччини минулого року.

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