Німеччині терміново необхідно поставити Україні ракети Taurus - голова комітету Бундестагу з питань оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Німеччині терміново необхідно поставити Україні крилаті ракети великої дальності Taurus, заявила голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, пише Tagesschau, інформує УНН.
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Як пише видання, у дебатах щодо постачання крилатих ракет в Україну голова комітету Бундестагу з питань оборони в черговий раз посилила натиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца. Водночас, дала зрозуміти, що українській армії можна буде атакувати військові об'єкти в росії зброєю з Німеччини.
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"Ми повинні негайно поставити "Тауруси", тому що за допомогою цілеспрямованого використання крилатих ракет українська армія може серйозно порушити російські поставки", - заявила Штрак-Ціммерманн в інтерв'ю газетам медіа-групи Funke.
Вона застерегла Шольца від подальшого зволікання з поставкою, яка обговорюється вже півроку:
"Кожен з нас все зважує. Але занадто довго вагаючись, можна продовжити страждання", - пояснила Штрак-Ціммерманн.
Доповнення
Німеччина відкладає відправлення ракет Taurus в Україну через побоювання, що їм потрібні німецькі фахівці для допомоги, а це може підштовхнути Берлін до прямої конфронтації з рф. Про це пише The Wall Street Journal.