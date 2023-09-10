Німеччина запропонувала розмістити штаб НАТО на Балтійському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Берлін направив заступнику головнокомандувача силами НАТО в Європі письмове повідомлення про можливість перебрати на себе керівництво штабом Північноатлантичного альянсу на Балтійському морі, пише УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Німеччина повідомила керівництву НАТО про готовність взяти на себе керівництво військово-морськими силами Північноатлантичного альянсу на Балтійському морі в рамках регіонального штабу.
Зазначається, що передбачений для цих завдань штаб наразі використовується для керівництва морськими навчаннями НАТО "Північне узбережжя", які почалися 9 вересня біля берегів Латвії та Естонії.
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"Зараз у заступника головнокомандувача об'єднаних сил НАТО в Європі лежить лист, у якому ми вказуємо, що маємо можливості, щоб створити регіональний штаб по Балтійському морю", - цитує dpa головнокомандувача військово-морських сил ФРН віце-адмірала Яна Крістіана Каака.
Завдання штабу НАТО на Балтійському морі
"Балтійське море - настільки складна водойма з такими вузькими проходами, такою кількістю прибережних держав, що вже в мирний час тут необхідно все досконало вивчити й узгодити, хто чим займається", - пояснив віце-адмірал Каак. У мирний час це і є одним із головних завдань такого штабу, підкреслив він.
За словами головкому ВМС ФРН, зараз потрібно перейти з умов мирного часу до управління більшими військово-морськими з'єднаннями в Балтійському морі. Фахівці військово-морських сил, здатні з нею впоратися, дислоковані в місті Росток.
Навчання "Північне узбережжя" триватимуть два тижні. У них беруть участь понад 3000 військовослужбовців із 14 країн, зокрема держав НАТО, що мають вихід до Балтійського моря, а також Італії, Франції, Канади та США.