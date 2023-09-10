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Германия предложила разместить у себя штаб НАТО на Балтийском море

Германия предложила разместить у себя штаб НАТО на Балтийском море

Киев • УНН

 • 342722 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Берлин направил заместителю главнокомандующего силами НАТО в Европе письменное уведомление о возможности принять на себя руководство штабом Североатлантического альянса на Балтийском море, пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Германия сообщила руководству НАТО о готовности принять на себя руководство военно-морскими силами Североатлантического альянса на Балтийском море в рамках регионального штаба.

Отмечается, что предусмотренный для этих задач штаб в настоящий момент используется для руководства морскими учениями НАТО "Северное побережье", которые начались 9 сентября у берегов Латвии и Эстонии.

Цитата

"Сейчас у заместителя главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе лежит письмо, в котором мы указываем, что имеем возможности, чтобы создать региональный штаб по Балтийскому морю", - цитирует dpa главнокомандующего военно-морскими силами ФРГ вице-адмирала Яна Кристиана Каака.

Задачи штаба НАТО на Балтийском море

"Балтийское море - настолько сложный водоем с такими узкими проходами, таким количеством прибрежных государств, что уже в мирное время здесь необходимо все досконально изучить и согласовать, кто чем занимается", - пояснил вице-адмирал Каак. В мирное время это и является одной из главных задач такого штаба, подчеркнул он.

По словам главкома ВМС ФРГ, сейчас требуется перейти из условий мирного времени к управлению более крупными военно-морскими соединениями в Балтийском море. Специалисты военно-морских сил, способные с ней справиться, дислоцированы в городе Росток.

Учения "Северное побережье" продлятся две недели. В них участвуют более 3000 военнослужащих из 14 стран, в том числе государств НАТО, имеющих выход к Балтийскому морю, а также Италии, Франции, Канады и США.

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