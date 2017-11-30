Німеччина виділить 750 тис. євро на психосоціальну опіку Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Уряд Федеративної Республіки Німеччина для продовження проектів гуманітарної допомоги з метою психосоціальної опіки осіб, постраждалих внаслідок триваючого конфлікту на сході України додатково виділить близько 750 тисяч євро у 2018 і 2019 роках, передає УНН з посиланням на прес-службу німецького посольства.
Повідомляють, що Німеччина в рамках підтримки Мальтійської служби допомоги для продовження її проектів гуманітарної допомоги з метою психосоціальної опіки осіб, постраждалих внаслідок триваючого конфлікту на сході України додатково виділить близько 750 тисяч євро у 2018 і 2019 роках.
Так, сама гуманітарна організація зробить власний фінвнесок в розмірі близько 400 тисяч євро.
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"Проект, який ще впродовж минулих років отримав підтримку Федерального уряду Німеччини в розмірі близько 1,2 мільйона євро, передбачає не лише надання прямих послуг з підтримки осіб, постраждалих від конфлікту; на додаток до цього здійснюється підвищення кваліфікації представників органів місцевої влади, гуманітарних закладів та служб підтримки у формі навчальних заходів," - йдеться в повідомленні.
Зокрема, цільовими територіями проведення заходів є Луганська й Донецька області.