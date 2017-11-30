Германия выделит 750 тыс. евро на психосоциальную опеку Украине

Сообщают, что Германия в рамках поддержки Мальтийской службы помощи для продолжения ее проектов гуманитарной помощи с целью психосоциальной опеки лиц, пострадавших вследствие продолжающегося конфликта на востоке Украины дополнительно выделит около 750 тыс. евро в 2018 и 2019 годах.

Так, сама гуманитарная организация сделает собственный финвклад в размере около 400 тыс. евро.

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"Проект, который еще в течение прошлых лет получил поддержку Федерального правительства Германии в размере около 1,2 миллиона евро, предполагает не только в предоставление прямых услуг по поддержке лиц, пострадавших от конфликта; в дополнение к этому осуществляется повышение квалификации представителей органов местной власти, гуманитарных учреждений и служб поддержки в форме учебных мероприятий", - говорится в сообщении.

В частности, целевыми территориями проведения мероприятий является Луганская и Донецкая области.