Германия выделит 750 тыс. евро на психосоциальную опеку Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Правительство Федеративной Республики Германия для продолжения проектов гуманитарной помощи с целью психосоциальной опеки лиц, пострадавших вследствие продолжающегося конфликта на востоке Украины дополнительно выделит около 750 тыс. евро, передает УНН со ссылкой на пресс-службу немецкого посольства.
Сообщают, что Германия в рамках поддержки Мальтийской службы помощи для продолжения ее проектов гуманитарной помощи с целью психосоциальной опеки лиц, пострадавших вследствие продолжающегося конфликта на востоке Украины дополнительно выделит около 750 тыс. евро в 2018 и 2019 годах.
Так, сама гуманитарная организация сделает собственный финвклад в размере около 400 тыс. евро.
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"Проект, который еще в течение прошлых лет получил поддержку Федерального правительства Германии в размере около 1,2 миллиона евро, предполагает не только в предоставление прямых услуг по поддержке лиц, пострадавших от конфликта; в дополнение к этому осуществляется повышение квалификации представителей органов местной власти, гуманитарных учреждений и служб поддержки в форме учебных мероприятий", - говорится в сообщении.
В частности, целевыми территориями проведения мероприятий является Луганская и Донецкая области.