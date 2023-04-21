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Німеччина цього року припинить розгортання ЗРК Patriot у Польщі та Словаччині

Німеччина цього року припинить розгортання ЗРК Patriot у Польщі та Словаччині

Київ • УНН

 • 517260 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Цього року німецькі військові припинять розгортання своїх підрозділів ППО Patriot у країнах-членах НАТО, Словаччині та Польщі, повідомив представник міністерства оборони, оскільки Берлін намагається найкраще використати свої обмежені військові ресурси, передає УНН.

Цитата

"Країни були проінформовані про плани", - цитує прессекретаря міністерства оборони медіагрупа Funke.

За словами представника, розгортання у Польщі має закінчитися у червні, а у Словаччині — до кінця року.

"Якщо ситуація дозволяє, має сенс змінити ситуацію. Нам потрібна гнучкість, тому що ми не маємо нескінченної кількості обладнання", — повідомила Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, голова комітету з оборони німецького парламенту.

Що передувало

Торік Берлін запропонував направити до Польщі три підрозділи Patriot для забезпечення безпеки її повітряного простору після того, як у листопаді минулого року двоє людей було вбито ракетою, яка вразила польське село Пшеводов.

Німеччина відправила перші дві з трьох одиниць до Польщі у січні, а системи ППО Patriot почали прибувати до Словаччини з країн-партнерів НАТО у березні минулого року, невдовзі після початку війни в Україні, щоб допомогти посилити оборону східного флангу НАТО.

Уряд Німеччини також поставив з армійських запасів систему Patriot, яка також буде доставлена до України цього року.

У Німеччині знаходилось 36 підрозділів Patriot, коли вона була прифронтовою державою НАТО під час Холодної війни. На сьогодні німецькі сили скоротилися до 11 одиниць Patriot.

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