Германия в этом году прекратит развертывание ЗРК Patriot в Польше и Словакии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В этом году немецкие военные прекратят развертывание своих подразделений ПВО Patriot в странах-членах НАТО, Словакии и Польше, сообщил представитель министерства обороны, поскольку Берлин пытается лучше использовать свои ограниченные военные ресурсы, передает УНН.
Цитата
"Страны были проинформированы о планах", - цитирует пресс-секретаря министерства обороны медиагруппа Funke.
По словам представителя, развертывание в Польше должно закончиться в июне, а в Словакии — до конца года.
"Если ситуация позволяет, имеет смысл изменить ситуацию. Нам нужна гибкость, потому что мы не имеем бесконечного количества оборудования", — сообщила Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, председатель комитета по обороне немецкого парламента.
Что предшествовало
В прошлом году Берлин предложил направить в Польшу три подразделения Patriot для обеспечения безопасности ее воздушного пространства после того, как в ноябре прошлого года два человека были убиты ракетой, поразившей польскую деревню Пшеводов.
Германия отправила первые две из трех единиц в Польшу в январе, а системы ПВО Patriot начали прибывать в Словакию из стран-партнеров НАТО в марте прошлого года, вскоре после начала войны в Украине, чтобы помочь усилить оборону восточного фланга НАТО.
Правительство Германии также поставило из армейских запасов систему Patriot, которая также будет доставлена в Украину в этом году.
В Германии находилось 36 подразделений Patriot, когда она была прифронтовой страной НАТО во время Холодной войны. Сегодня немецкие силы сократились до 11 единиц Patriot.