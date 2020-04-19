Німеччина та Франція приймуть травневі тенісні турніри
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У травні у Німеччині і Франції відбудуться виставкові тенісні турніри через послаблення пандемії коронавірусу, інформує УНН з посиланням на The Telegraph.
Перший виставковий захід в світі з тенісу після пандемії коронавірусу має відбутися в Німеччині з 1 травня. Головною визначною постаттю стане колишня 64-та ракетка світу Дастін Браун з Німеччини. Загалом участь братимуть вісім тенісистів.
Ослаблення блокування Covid-19 в Німеччині дозволило відновити теніс в трьох з 16 штатах Німеччини. Одним з них є Рейнланд-Пфальц, де будуть організовані виставкові змагання.
Місцева влада дозволила провести турнір за умови, що тенісисти за межами корту будуть носити маски. Під час матчів на корті будуть тільки гравці і суддя на вишці. Система PlaySight, передаватиме Tennis Channel картинку з корту, і працюватиме без оператора.
Крім того відзначимо, що 16-17 травня схожий турнір – Ultimate Tennis Showdown, в своїй академії на півдні Франції проведе Патрік Муратоглу. Участь в ньому вже підтвердив 10-й номер світового рейтингу АТР - Давід Гоффен.